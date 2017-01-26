Глава Пскова вручил юбилейные медали ДОСААФ ветеранам мотоциклетного спорта

Сегодня, 27 января, в технической школе псковского отделения ДОСААФ состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей Общества ветеранам мотоциклетного спорта. От имени муниципальных властей спортсменов поздравил глава Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Мотоциклетный спорт в ДОСААФ занимает ведущие позиции, дает нашему городу авторитет и славу. Вы, выступая за пределами Пскова и России, представляете наш город и добиваетесь высоких результатов», - сказал глава города и поблагодарил ветеранов и родителей, которые вносят значительный вклад в развитие мотоспорта.

Слова приветствия прозвучали также от руководителя мотоклуба и председателя Федерации мотоспорта Псковской области Алексея Караваева, который поблагодарил Ивана Цецерского за внимание к ДОССАФу.

Ветеранам мотоспорта главой города и председателем регионального отделения Общества были вручены юбилейные медали ДОСААФ и Благодарственные письма, а действующим спортсменам присвоены разряды.

Отметим, в мотоклубе ДОСААФ на сегодняшний день состоят 27 членов в возрасте от 10 до 54 лет.

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), ныне ДОСААФ, было создано 23 января 1927 года на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда АВИАХИМа и участников пленума ОСО. Главной задачей общество считало патриотическое воспитание своих членов и подготовку их к защите Родины. С юбилеем псковское отделение ДОСААФ накануне поздравили муниципальные и региональные власти.

Источник: Псковская Лента Новостей