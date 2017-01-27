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Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в дер. Смоленка Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили в...10



Чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда пройдет на озере Большой Иван

28.01.2017 17:28 ПЛН, Псков

С 16 по 20 февраля в Невельском районе Псковской области на озере Большой Иван пройдет чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госкомитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях примут участие сильнейшие команды субъектов Российской Федерации.

Контактные телефоны:

Областная федерация рыболовного спорта 89113593683.

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту (8112)29-95-32

Источник: Псковская Лента Новостей



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