«Псков-747» готовится к старту в турнире на призы полпреда президента

В понедельник, 30 января, в Санкт-Петербурге стартует традиционный Зимний турнир на на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований «Псков-747» встретится с командой СДЮСШОР «Зенит». Обе команды выступают в группе «Б». В дальнейшем их соперниками станут петербургские «Юниор» и «Адмирал».

В группе «А» сыграют «Зенит-2», «Звезда», «Динамо-Санкт-Петербург-М» и «Петербург» (все — Санкт-Петербург).

Турнир продлится с 30 января по 5 февраля.

Напомним, два предыдущих турнира, проходивших в 2015 и 2016 годах, выигрывали футболисты «Динамо-Санкт-Петербург».

Источник: Псковская Лента Новостей