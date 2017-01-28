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Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в дер. Смоленка Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили в...10



«Псков-747» готовится к старту в турнире на призы полпреда президента

29.01.2017 13:52 ПЛН, Псков

В понедельник, 30 января, в Санкт-Петербурге стартует традиционный Зимний турнир на на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований «Псков-747» встретится с командой СДЮСШОР «Зенит». Обе команды выступают в группе «Б». В дальнейшем их соперниками станут петербургские «Юниор» и «Адмирал».

В группе «А» сыграют «Зенит-2», «Звезда», «Динамо-Санкт-Петербург-М» и «Петербург» (все — Санкт-Петербург).

Турнир продлится с 30 января по 5 февраля.

Напомним, два предыдущих турнира, проходивших в 2015 и 2016 годах, выигрывали футболисты «Динамо-Санкт-Петербург».

Источник: Псковская Лента Новостей



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