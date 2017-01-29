Пскович стал победителем шахматного первенства Северо-Запада по блицу среди ветеранов

Шахматист из Псковской области Валерий Жихарев стал победителем первенства Северо-Западного федерального округу по блицу среди ветеранов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, он опередил мастера спорта Владимира Безносикова (Республика Коми) и Виктора Игнатьева (Новгородская область), занявших второе и третье места. Лучший результат среди женщин показала мастер спорта СССР Елена Быстрякова (Ленинградская область), второй результат у нашей Ларисы Панкиной. Другие представители нашего региона Леонард Мелконян и Владимир Полевой заняли соответственно 8 и 9 места.

В первенстве по быстрым шахматам победа досталась Владимиру Безносикову (Республика Коми), вторым финишировал Лев Саволайнен (Республика Карелия), третье место у Владимира Толкачева из Ленинградской области.

Первенство в классические шахматы выиграл Виктор Игнатьев, который получил право участвовать в Первенстве России, второе место у Петра Братуся из Республики Коми, третье место у Владимира Осмольного из Республики Карелия. Среди женщин золотая медаль у мастера спорта Елены Быстряковой (Ленинградская область), серебряная награда у нашей Ларисы Панкиной, а бронзовая медаль у Регины Великодворской из Республики Карелия.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей