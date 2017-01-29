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Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в дер. Смоленка Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили в...10



Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

29.01.2017 18:33 ПЛН, Псков

Сборная России выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону, который завершился в польском городе Душники-Здруй. Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов показали результат 1 час 12 минут 26 секунд, использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов, сообщает ТАСС.
 
Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 36,4 секунды; 9 патронов), третьими финишировали украинцы (+37,1; 1 круг + 6 патронов). 
 
Волков завоевал седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы и стал самым титулованным биатлонистом в истории соревнований.
 
В общей сложности по итогам чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Источник: Псковская Лента Новостей



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