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Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в дер. Смоленка Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили в...10



Механические мишени на островской базе «Юность» заменили на электронные

30.01.2017 10:58 ПЛН, Псков

Механические мишени на островской базе «Юность» в преддверии всероссийских соревнований по биатлону заменили на электронные. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 30 января сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.
 
Он отметил, что замена мишеней, произведенная при помощи Союза биатлонистов России, значительно укрепила материально-техническую базу «Юности». 
 
Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров добавил, что в преддверии соревнований проделана большая работа по оборудованию ограждений и обновлению трибун. Он заверил, что район готов к приему спортсменов и гостей мероприятия. 
 
Иван Штылин сообщил, что в ближайших планах - развитие не только спортивной, но и сопутствующей инфраструктуры. Так, по его словам, до 2020 года может быть реализован проект по строительству гостиничного комплекса и физкультурно-оздоровительного центра. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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