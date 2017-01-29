Механические мишени на островской базе «Юность» заменили на электронные

Механические мишени на островской базе «Юность» в преддверии всероссийских соревнований по биатлону заменили на электронные. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 30 января сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Он отметил, что замена мишеней, произведенная при помощи Союза биатлонистов России, значительно укрепила материально-техническую базу «Юности».

Глава администрации Островского района Дмитрий Быстров добавил, что в преддверии соревнований проделана большая работа по оборудованию ограждений и обновлению трибун. Он заверил, что район готов к приему спортсменов и гостей мероприятия.

Иван Штылин сообщил, что в ближайших планах - развитие не только спортивной, но и сопутствующей инфраструктуры. Так, по его словам, до 2020 года может быть реализован проект по строительству гостиничного комплекса и физкультурно-оздоровительного центра.

Источник: Псковская Лента Новостей