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«Псков-747» отправился на турнир на призы полпреда СЗФО

30.01.2017 11:28 ПЛН, Псков

Сегодня утром ФК «Псков-747» отправился в Санкт-Петербург для участия в XVIII Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, который пройдет с 30 января по 5 февраля под крышей спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сине-белые отправились в северную столицу в следующем составе:

голкиперы: Денис Долгий и Михаил Малышев;

полевые игроки: Герман Амрахов, Валентин Бабков, Максим Булимов, Сергей Бухаров, Денис Долгий, Дмитрий Козюков, Андрей Крупенин, Игорь Курбанов, Михаил Малышев, Антон Мешавкин, Игорь Недорезов, Владислав Орлов, Николай Павлов, Денис Поляков, Максим Сидорович, Руслан Суродин, Кирилл Турчин, Антон Шишаев, Никита Иванов (Псков-747-М) и Дмитрий Смирнов (Псков-747-М);

административный и тренерский штаб: Игорь Васильев, Вячеслав Волков, Александр Куслин и Давид Саакян.

Пропустят турнир Денис Трункин, Игорь Сурин, Антон Ременчик, Артём Васильев, Владислав Волков и Василий Алейников. Васильев и Волков продолжат восстановление после полученных травм, а Алейников пока не прибыл в расположение псковичей, так как подключался к первому тренировочному сбору пермского «Амкара».

В традиционном зимнем турнире примут участие семь команд из Санкт-Петербурга и ФК «Псков-747», разбитые на первом этапе на две группы.

В понедельник в 18 часов состоится первый матч ФК «Псков-747».  Соперником команды Игоря Васильева станет СДЮСШОР «Зенит».

Календарь игр на 30 января. XVIII Зимний турнир МРО на призы полпреда:

12:00 группа «Б» «Адмирал» – «Юниор»;

14:00 группа «А» «Звезда» – «Динамо-Санкт-Петербург-М»;

16:00 группа «А» «Петербург» – «Зенит-2»;

18:00 группа «Б» СДЮСШОР «Зенит» – «Псков-747».

Источник: Псковская Лента Новостей



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