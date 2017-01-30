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Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

Всероссийские соревнования по биатлону стартуют в Псковской области 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в дер. Смоленка Островского района Псковской области состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Как сообщили в...10



В феврале стартует XVI Cпартакиада «Псковэнерго»

31.01.2017 16:46 ПЛН, Псков

Очередная ежегодная XVI Спартакиада среди работников филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» откроется в субботу, 11 февраля, соревнованиями по мини-футболу. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, далее в рамках Спартакиады в течение 2017 года на предприятии пройдут турниры по волейболу, теннису, шахматам и соревнования по плаванию. 
 
Традиционно масштабное спортивное мероприятие среди псковских энергетиков будет проводиться в два этапа. Первый этап включает в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия и отборочные матчи внутри производственных отделений электрических сетей. В рамках второго этапа пройдут соревнования шести сборных команд непосредственно в зачет XVI Спартакиады «Псковэнерго».
 
Победитель определится по сумме баллов, набранных в каждом виде спорта. При одинаковой общей итоговой сумме очков будет учитываться количество завоеванных призовых мест на протяжении всей Спартакиады.
 
Церемония награждения чемпионов состоится 22 декабря на торжественном собрании коллектива «Псковэнерго», посвященном Дню энергетика. 
 
Как отметили в управлении по работе с персоналом предприятия, Спартакиада «Псковэнерго» пользуется популярностью в коллективе не только из-за накала спортивных страстей. Она является излюбленным местом неформальной встречи и общения коллег из разных районов области. За полтора десятка лет традиция проводить ежегодные спортивные сборы в «Псковэнерго» ни разу не прерывалась.

Источник: Псковская Лента Новостей



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