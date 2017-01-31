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Все о скандинавской ходьбе расскажут псковичам 8 февраля в Центре общения и информации

01.02.2017 11:45 ПЛН, Псков

8 февраля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а) состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию».
 
 
Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий скандинавской ходьбой, о технике скандинавской ходьбы и скандинавской ходьбе для похудения и туризма.
 
Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе.
 
Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону: (8112) 57-16-15.
 
Посещение мероприятия бесплатное.

Источник: Псковская Лента Новостей



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