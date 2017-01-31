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МОК лишил сборную России «серебра» за женскую эстафету на Олимпиаде 2012 года в Лондоне

01.02.2017 13:22 ПЛН, Псков

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России серебряной медали, завоеванной в женской эстафете 4х400 м летней Олимпиады 2012 года в Лондоне, из-за положительной допинг-пробы одной из участниц забега, Антонины Кривошапки, сообщается на сайте МОК.
 
Отмечается, что в организме спортсменки в результате перепроверки допинг-проб обнаружено запрещенное вещество туринабол.
 
В заявлении МОК говорится, что результат российской команды аннулируется, а соответствующие медали и дипломы должны быть возвращены.
 
Как пишет «Интерфакс», в забеге 4х400 м Кривошапка бежала на втором этапе, приняв эстафетную палочку от Юлии Гущиной. После Кривошапки в составе российской команды бежали Татьяна Фирова и Наталья Антюх.
 
Первое место в забеге заняла команда США, третье - сборная Ямайки. Четвертой тогда финишировала команда Украины, которой теперь должна достаться «бронза».
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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