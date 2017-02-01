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Школьников и студентов Пскова приглашают на сдачу нормативов ГТО

01.02.2017 17:51 ПЛН, Псков

Сдача норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников и учащейся молодежи города Пскова в феврале стартует завтра на базе «Детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». В учреждении отметили, что «на сдачу нормативов чаще всего приходят подготовленные дети, понимая ответственность и серьезность испытания».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», прием нормативов по разным дисциплинам будет осуществляться на базе центра «Юность», Лыжной базы «Сосенка» (Корытово), бассейна «Универсант», центра внешкольной работы «Патриот», лицея №4 «Многопрофильный», стадиона «Машиностроитель». График приема нормативов комплекса ГТО на 2017 год можно узнать здесь.
 
Отметим, в 2015-2016 учебном году испытания прошли 588 человек. Из них 313 псковичей получили знаки ГТО: 117 золотых, 140 серебряных и 56 бронзовых. С октября по декабрь 2016 года принято 198 человек, которые сдали все восемь нормативов. 37 человек получат золотые знаки комплекса.

Источник: Псковская Лента Новостей



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