Помощи в возрождении спортивной гимнастики в Пскове попросили у Александра Козловского

Помощи в возрождении спортивной гимнастики в Пскове попросил у депутата Государственной Думы от Псковской области Александра Козловского местный тренер Дмитрий Бурмистров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с приема в Общественной приемной партии «Единая Россия».

Обратившийся пояснил парламентарию, что в Пскове уже 20 лет не развивается такой олимпийский вид спорта, как спортивная гимнастика, с тех пор, как сгорел специализированный спортзал. Сам Дмитрий Бурмистров много лет работал в Великих Луках и тренировал детей, но несколько лет назад по долгу службы переехал в Псков и начал развивать спортивную гимнастику в областном центре, сегодня в его группе занимается порядка 70 детей.

«Мы нашли инвесторов, меценатов, которые помогали нам с залом, но они не справились со своими обязательствами и дети оказались на улице. Сейчас мы ищем любые помещения, но в середине учебного года их нет», - отметил Дмитрий Бурмистров.

Руководитель городского комитета по спорту и молодежной политике Александр Гаврилов сообщил, что с большим уважением относится к труду Дмитрия Бурмистрова, но для того, чтобы ему помочь, необходима организационно-правовая форма, к примеру городская федерация по спортивной гимнастике. Кроме того, он обратил внимание на проблему с кадрами, для создания соответствующей спортивной организации необходимо хотя бы 3-4 тренера, которые будут постоянно заниматься с детьми.

Депутат Александр Козловский отметил, что готов подключиться к решению проблемы и предложил прислушаться к словам Александра Гаврилова, создать отдельную спортивную федерацию либо войти в существующую областную федерацию по спортивной гимнастике. «Тогда нам будет проще решать такие вопросы», - сказал он.

Глава городского спорткомитета высказал мнение о том, что на федеральном уровне должно быть принято решение, которое позволит субсидировать спортивные клубы из местных бюджетов. Депутат Госдумы призвал совместно проработать данную законодательную инициативу.

Еще с одной инициативой к Александру Козловскому обратился инициатор ряда спортивных мероприятий Игорь Тарасов. Он предложил парламентарию, который является лидером общественного движения «Свое», возглавить патриотическую легкоатлетическую эстафету, которая в форме флешмоба будет распространяться на территории всей страны.

Источник: Псковская Лента Новостей