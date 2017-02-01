Только победа в матче с лидером позволит «Пскову-747» продолжить борьбу за Кубок полпреда президента

В четверг, 2 февраля, футбольный клуб «Псков-747» проведет заключительный матч группового этапа турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соперником подопечных главного тернера команды Игоря Васильева станут футболисты петербургского клуба «Юниор». После двух туров именно они, набрав 4 очка, лидируют в группе «Б». Столько же баллов в активе клуба СДЮСШОР «Зенит», занимающего второе место. Псковичи набрали 3 очка и занимают третью строчку в таблице. Последнее место занимает петербургский «Адмирал» (0 очков).

Для продолжения борьбы за Кубок полпреда «Пскову-747» необходима только победа в сегодняшнем матче. Встреча начнется в 14.00 в Петербурге.

По словам защитника нашей команды Кирилла Турчина, забившего по голу в каждом из двух проведенных матчей, у футболистов уже накопилась большая усталость, однако они настроены исключительно на победу. «Для выхода в полуфинал ничья нас не устроит», - сказал Кирилл Турчин.

Отметим, что в группе «А» лидируют петербургские «Зенит-2»и «Звезда».

Полуфиналы пройдут завтра, финал — в воскресенье, 5 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей