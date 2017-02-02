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Юноши ФК «Псков-747» участвовали в турнире «Minsk Cup 2017»

03.02.2017 10:51 ПЛН, Псков

Юношеские команды футбольного клуба «Псков-747» 2007 и 2008 годов рождения принимали участие в представительном международном турнире «Minsk Cup 2017», который проходил в Белоруссии под сводами Минского футбольного манежа.
 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в турнире среди футболистов 2008 г. р. приняли участие 12 команд из Белоруссии, России, Литвы и Латвии. По итогам жеребьевки команды были разбиты на три группы. Футболисты «Псков-747» (тренер - Сергей Степанов) сыграли в квартете «А» с тремя белорусскими коллективами.
 
Псковская команда вышла из своей группы с третьего места и далее сыграла в мини-турнире за 7-9 места. В итоге, одержав две победы, псковичи заняли седьмое место.
 
В турнире среди футболистов 2007 г. р. приняли участие 8 команд из Белоруссии и России. По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы. Футболисты «Псков-747» (тренер - Герман Кравченко) сыграли в квартете «А» на групповом раунде с тремя белорусскими коллективами.
 
Воспитанники «Псков-747»вышла из своей группы с третьего места, и далее сыграли два матча за 5-8 места. В итоге, одержав две победы, юные псковские футболисты заняли пятое место.

Источник: Псковская Лента Новостей



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