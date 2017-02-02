В полуфинале турнира в Петербурге «Псков-747» встретится со «Звездой»

Соперником псковских футболистов в полуфинале традиционного зимнего турнира на призы полпреда президента в СЗФО станет «Звезда» (Санкт-Петербург). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матч состоится сегодня, 3 февраля. Начало игры в 18.00. За прямой видеотрансляцией можно будет наблюдать ЗДЕСЬ.

Борьбу за Кубок полпреда также продолжают СДЮСШОР «Зенит» и «Динамо-СПб-2». Их встреча в полуфинале начнется сегодня в 16.00.

Отметим, что накануне из борьбы за трофей выбыл фаворит соревнований - петербургский «Зенит-2», выступающий в ФНЛ. Подопечные Заслуженного мастера спорта России Владислава Радимова проиграли землякам-динамовцам и теперь могут рассчитывать лишь на 5-е место.

Напомним, что финал соревнований пройдет в воскресенье, 5 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей