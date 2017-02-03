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Киберфестиваль с призовым фондом в 50 тысяч рублей пройдет в Пскове

03.02.2017 16:30 ПЛН, Псков

25 февраля в 13.00 в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Ростелекома». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации компьютерного спорта Псковской области, мероприятие пройдет в формате шоу-матча в СРП «Простория».

В этот день пройдет масштабный чемпионат по CS:GO. Сильнейшие коллективы сойдутся в бою за призовой фонд в 50 тысяч рублей, славу и почет.

Помимо захватывающих соревнований, будет организована: 
• Выставка оружия и моделей советской техники; 
• Косплей шоу 
• Оружие первой и второй мировой войны; 
• Розыгрыши призов среди игроков и зрителей; 
• Настольные игры; 
• Робототехника; 
•Турниры по компьютерным дисциплинам: Dota 2, FIFA 17, World of Tanks, League of Legends, Hearthstone (1x1); 

Подробности здесь>>,  Вход бесплатный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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