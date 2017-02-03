Киберфестиваль с призовым фондом в 50 тысяч рублей пройдет в Пскове

25 февраля в 13.00 в Пскове состоится киберфестиваль «Кубок Ростелекома». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации компьютерного спорта Псковской области, мероприятие пройдет в формате шоу-матча в СРП «Простория».

В этот день пройдет масштабный чемпионат по CS:GO. Сильнейшие коллективы сойдутся в бою за призовой фонд в 50 тысяч рублей, славу и почет.



Помимо захватывающих соревнований, будет организована:

• Выставка оружия и моделей советской техники;

• Косплей шоу

• Оружие первой и второй мировой войны;

• Розыгрыши призов среди игроков и зрителей;

• Настольные игры;

• Робототехника;

•Турниры по компьютерным дисциплинам: Dota 2, FIFA 17, World of Tanks, League of Legends, Hearthstone (1x1);



Подробности здесь>>, Вход бесплатный.

Источник: Псковская Лента Новостей