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Вячеслав Фетисов и актеры сериала «Молодежка» сразятся с псковскими «Барсами» в хоккейном матче 12 февраля

03.02.2017 17:34 ПЛН, Псков

В воскресенье 12 февраля в псковском Ледовом дворце запланирован хоккейный матч, в котором местная хоккейная команда «Барсы» сразится с командой артистов «КомАР». Встреча будет приурочена к Всероссийскому дню зимних видов спорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ожидается, что в составе «КомАра» сыграют продюсер Александр Морозов, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, музыкант Андрей Батурин, актеры Андрей Фролов и Владислав Шкляев, актеры из сериала «Молодежка» Николай Алексеев, Иван Мулин, Иван Дубровский и другие.

Отметим, что Барсы» уже играли против «КомАра», и тогда 15 ноября 2015 года псковская команда любителей хоккея во главе с губернатором Андреем Турчаком одержала победу со счетом 5:1.

Ожидается, что и на этот раз 12 февраля Андрей Турчак выйдет на лед. Кроме того, планируется, что почетным гостем и участником матча будет легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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