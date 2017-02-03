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«Псков-747» проиграл в полуфинале «Звезде» и будет бороться за «бронзу»

03.02.2017 20:22 ПЛН, Псков

Псков-747 проиграл в полуфинале зимнего турнира в петербурге «Звезде» со счетом 0:2 и теперь встретится в матче за 3-е место с «Динамо-СПб-2». Матч состоится в воскресенье.
В этот же день в финале обладателя Кубка полпреда президента в СЗФО выявят «Звезда» и СДЮСШОР «Зенит».

Напомним, что накануне из борьбы за трофей выбыл фаворит соревнований - петербургский «Зенит-2», выступающий в ФНЛ. Подопечные Заслуженного мастера спорта России Владислава Радимова проиграли землякам-динамовцам и теперь могут рассчитывать лишь на 5-е место.

Финал соревнований пройдет в воскресенье, 5 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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