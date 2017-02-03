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Сегодня и завтра состоятся 23 матча чемпионата Пскова по мини-футболу

04.02.2017 09:00 ПЛН, Псков

В Пскове продолжается чемпионат города по мини-футболу.  Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выходные (4−5 февраля) в турнире среди команд Высшей лиги будут сыграны матчи 10 и 11 туров. Центральный матч состоится в воскресенье, в котором встретятся лидеры: «Автофаворит» и «Динамо-Искра-Псковгражданпроект».

Представляем календарь игр:

4 февраля (Высшая лига):

18.00 «Триумф» — «Резонанс»;

19.00 «Искра-Псковгражданпроект» — «Академия ФСИН РФ»;

20.00 «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» — «ГиперСтрой60»;

21.00 «Автофаворит» — «Таможня»;


5 февраля (Высшая лига):

16.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Триумф»;

17.00 «Резонанс» – «Таможня»;

18.00 «Академия ФСИН РФ» – «ГиперСтрой60»;

19.00 «Автофаворит» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;

4 февраля  (Первая лига):

12.15 «Радар» – «Автофаворит-2»;

13.00 «Стрела» –«Локомотив» Дно / зал «Электрон» / ;

13.00 «РусьИнком» Печоры – «Синие Стрелы» ;

13.45 «Велес» – «Фунт»

5 февраля  (Первая лига):

10.00 «Фунт» – «Стрела»  / зал «Электрон» / ;

13.00 «Автофаворит-2» – «РусьИнком» Печоры ;

13.45 «Локомотив» Дно – «Радар» ;

14.30 «Синие Стрелы» – «Велес»;

4 февраля  (Вторая лига):

10.00 СКА – «Adidas Group» ;

10.45 «Уклад» – «Факел» ;

11.30 «Печоры» – «Резонанс-2»;

5 февраля  (Вторая лига):

10.00 «Резонанс-2» – «Псков-2000»;

10.45 «Штурм» – «Уклад» ;

11.30 «Факел» – СКА ;

12.15 «Adidas Group» – «Славковичи» .


 

Напомним, что матчи чемпионата города среди команд высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон», а игры первой и второй лиг в зале «Писковичи».

Источник: Псковская Лента Новостей



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