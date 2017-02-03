Сегодня и завтра состоятся 23 матча чемпионата Пскова по мини-футболу

В Пскове продолжается чемпионат города по мини-футболу. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выходные (4−5 февраля) в турнире среди команд Высшей лиги будут сыграны матчи 10 и 11 туров. Центральный матч состоится в воскресенье, в котором встретятся лидеры: «Автофаворит» и «Динамо-Искра-Псковгражданпроект».



Представляем календарь игр:



4 февраля (Высшая лига):



18.00 «Триумф» — «Резонанс»;



19.00 «Искра-Псковгражданпроект» — «Академия ФСИН РФ»;



20.00 «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» — «ГиперСтрой60»;



21.00 «Автофаворит» — «Таможня»;





5 февраля (Высшая лига):



16.00 «Искра-Псковгражданпроект» – «Триумф»;



17.00 «Резонанс» – «Таможня»;



18.00 «Академия ФСИН РФ» – «ГиперСтрой60»;



19.00 «Автофаворит» – «Динамо-Искра-Псковгражданпроект»;



4 февраля (Первая лига):



12.15 «Радар» – «Автофаворит-2»;



13.00 «Стрела» –«Локомотив» Дно / зал «Электрон» / ;



13.00 «РусьИнком» Печоры – «Синие Стрелы» ;



13.45 «Велес» – «Фунт»



5 февраля (Первая лига):



10.00 «Фунт» – «Стрела» / зал «Электрон» / ;



13.00 «Автофаворит-2» – «РусьИнком» Печоры ;



13.45 «Локомотив» Дно – «Радар» ;



14.30 «Синие Стрелы» – «Велес»;



4 февраля (Вторая лига):



10.00 СКА – «Adidas Group» ;



10.45 «Уклад» – «Факел» ;



11.30 «Печоры» – «Резонанс-2»;



5 февраля (Вторая лига):



10.00 «Резонанс-2» – «Псков-2000»;



10.45 «Штурм» – «Уклад» ;



11.30 «Факел» – СКА ;



12.15 «Adidas Group» – «Славковичи» .





Напомним, что матчи чемпионата города среди команд высшей лиги проходят в игровом зале СК «Электрон», а игры первой и второй лиг в зале «Писковичи».

Источник: Псковская Лента Новостей