Опубликовано расписание работы Ледового дворца в Пскове на следующую неделю

Опубликовано расписание работы Ледового дворца в Пскове на следующую неделю с 6 по 12 февраля.

6 февраля, понедельник

06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

07:15-08:15 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

08:30-09:30 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

09:45-10:45 –секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина М.М.)

11:00-12:15 - секция фигурн. кат. СОГ-1,СОГ-1 (Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

12:30-13:30 –секция фигурного катания (репетиция показательных выступлений)

13:45-14:30 –секция фигурн. кат. НП-2, НП-1(Хрипкова А.А.,.Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 –секция фигурного катания ТГ-1/2(Хрипкова А.А..)

14:30-15:30 –секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова О.Д.)

15:30-16:15 –секция фигурного катания ТГ-2 (Хрипкова А.А.)

16:30-17:30– секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)

Турнир по хоккею «Золотая шайба» 2006-2007г.р.

17:45-18:45 –«Экспресс» В.Луки – «Торнадо» Псков

19:00:20:00– секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 –тренировка ХК «Ветераны»

21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»

22:45-23:45 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

00:00-01:00 –тренировка ХК «Гвардия»

7 февраля, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

Турнир по хоккею «Золотая шайба» 2006-2007г.р.

08:45-09:45 - «Торнадо» Псков – «Родина» Псковский р-н

10:00-11:00– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

Турнир по хоккею «Золотая шайба»

12:00-13:00 – «Экспресс» В.Луки – «Старт» Себеж

13:15-14:15 - «Родина Псковский р-н – «Экспресс» В.Луки

14:30-15:30 – «Родина» Псковский р-н – «Старт» Себеж

15:45-17:00 – «Торнадо» Псков - «Старт» Себеж

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.).

19:00-20:00 – секция фигурн. кат. ТГ1/2, НП3(Хрипкова А.А., Робина М.М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Медведи»-«Сталь»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»

00:15-01:15 – тренировка женской ХК «Штурм»

8 февраля, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1/1, ТГ-2(Хрипкова А.А.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 –аренда льда /индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:30-15:30 – секция фигурн.кат.я ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-16:45– секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

18:45-20:15 – секция хоккея НП-3,ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

9 февраля, четверг

06:30-07:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В.)

10:15-11:15 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.. Цветкова ОД.)

11:30-12:30 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 –секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:45-15:30 секция фигурн. кат. ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 –секция хоккея НП-3+ вратари (Пузанов О.В.)

17:15-18:30 –секция хоккея ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 –секция фигурн. кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 –«Псков»-«Легион»

21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15 –тренировка ХК «Гвардия»

10 февраля, пятница

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-10:00 –секция фигурн. кат.ТГ-1/1, ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.)

10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:30-12:30 –секция фигурн. кат. СОГ1,СОГ1 (Цветкова О.Д., Робина М.М.)

12:45-13:45 –тренировка ХК «ВДВ»

14:00-15:00 –секция фигурн.кат.. НП-1, НП-2(Цветкова О.Д.,Хрипкова А.А.)

15:00-15:45 - секция фигурн.кат.ТГ-1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

16:00-17:00 –секция хоккея НП-3 (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:45– секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

19:00-20:00 –секция хоккея СОГ-4 (Базилевских Е.И.)

20:15-21:15 –тренировка ХК «Легион»

21:30-22:30 –тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 –тренировка ХК «Метеор-Пыталово»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Звезда»

11 февраля, суббота

07:00-08:00 – тренировка ХК «Дружина»

08:15-09:45 – секция хоккея НП-1, НП-3(Пузанов О.В, Пошелюк Д.Ф. )

10:00-11:00– секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

11:15-12:45– секция хоккея СОГ-3,СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевский Е.И.)

13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1, ТГ-3 (Виолентий О.В., Автомов Л.С.)

14:30-14:45 - торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта, посвященный 3 годовщине со дня открытия ХХIIОлимпийских зимних игр 2014года в г.Сочи

15:00-16:00 – мероприятие для детей и родителей «Дети - наше будущее»

16:15-17:30 – спортивно-оздоровительное мероприятие «Ледовые забавы»

17:45-18:45 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 –«Медведи» - «Экспресс»

20:15-21:15 – «Луки Спорт» - «Штурм»

21:30-22:30 – тренировка ХК «АвтоФаворит»

22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1час 15 мин. по цене 1часа)

12 февраля, воскресенье

07:00-08:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

08:15-09:30 – секция фигурн.кат.ТГ1/2 (Хрипкова А.А.)

09:45-11:00 – секция фигурн.кат.НП-3, НП-1(Робина М.М.,Цветкова О.Д.)

11:15-12:15 –секция фигурн. кат.ТГ-1/1,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

Чемпионат области по хоккею

12:30-13-30 – «Легион» - «Порхов»

13:45-14:45 – мастер-класс для юных хоккеистов

15:00-15:45 – показательные выступления фигуристов

16:00-17:30 – товарищеская игра ХК «Барсы» Псков –ХК «КомАр» Москва (команда артистов)

17:45-18:45 – массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:00-20:00 – «Евро-Керамика» - «Псков»

20:15-21:15 – массовое катание

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Гвардия» - «Звезда»

23:00-00:00 - тренировка ХК «Ганза»

00:15-01:15– тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей