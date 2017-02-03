ХК «ВДВ-Купол» разгромил сборную СПбХЛ cо счетом 15:2

В субботу, 4 февраля в псковском ледовом дворце состоялся очередной матч на Первенство Северо-Запада по хоккею, в котором встречались «ВДВ-Купол» и сборная СПбХЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, десантники оказались на голову сильнее оппонентов из Санкт-Петербурга и победили со счетом 15:2.

В текущей турнирной таблице «ВДВ-Купол» занимает третье место, в активе псковской команды три победы, две ничьи и одно поражение. Отметим, что на домашнем льду десантники не теряли очков.

Источник: Псковская Лента Новостей