Великолукская сельхозакадемия победила на межмуниципальном турнире по шахматам в Великих Луках

Подведены итоги открытого межмуниципального турнира по шахматам, который прошел в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в нем принимали участие 12 команд органов власти и производственных предприятий, представляющих муниципалитеты города Великие Луки и Великолукского, Невельского, Куньинского районов.

На торжественном открытии соревнований участников и гостей поприветствовали депутат городской Думы Николай Андросович, заместитель начальника отдела комитета по физической культуре и спорту Александр Гавриленко и начальник отдела промышленности, транспорта и предпринимательства Виктор Фролов. Они пожелали присутствующим успешного выступления на турнире.

Соревнования проходили по круговой системе. По результатам сыгранных партий в общекомандном зачете призовые места заняли команды:

1-е место – «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»;

2-е место – «Невель»;

3-е место – «ЗЭТО».

Победитель и призеры соревнований были награждены кубками и грамотами.

Турнир проходил в библиотеке имени М.И. Семевского. Главный судья соревнований – Максим Трефилов.

Источник: Псковская Лента Новостей