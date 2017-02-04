Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» состоится в Великих Луках

С 7 по 8 февраля в спортивном комплексе «Великолукской государственной академии физической культуры и спорта» (г. Великие Луки, Пл. Юбилейная д.4) пройдёт Финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области сезона 2016-2017 гг. Как сообщил Псковской Ленте Новостей исполнительный менеджер лиги Матвей Петров в юбилейном сезоне Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 2016-2017 гг., посвящённом десятилетию Лиги и проходящем под лозунгом «Мы – одна команда!», Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» объединила спортсменов из 64 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также Монголии и Республики Киргизия, в масштабное спортивное событие - Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», общее количество участников которого превысило отметку в полтора миллиона юных баскетболистов.

В Псковской области в Чемпионате приняли участие школьники из 119 команд. Команды-призёры соревнований в муниципальных районах получили кубки и медали, победители соревнований дивизионов – комплекты профессиональной баскетбольной формы, а также каждая школа-участница получит комплект профессиональных баскетбольных мячей от ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Лучшие команды юношей и девушек будут оспаривать звание чемпиона Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Псковской области сезона 2016-2017 гг. Две команды-победительницы (юноши и девушки) Чемпионата Псковской области отправятся на Финал Чемпионата Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в марте этого года, где поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Победители Суперфинала получат главный приз соревнований – командную поездку на «Финал четырёх» Евролиги в город Стамбул (Турция).

В программу Финала регионального Чемпионата, входит не только спортивная часть - предварительные и финальные игры среди юношей и девушек - но и красочные церемонии награждения победителей и призеров, веселые баскетбольные конкурсы, как для юных баскетболистов, так и для зрителей, насыщенное аудио сопровождение, специальные викторины с подарками от партнёров Чемпионата, выступления группы поддержки ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и эксклюзивное прыг-шоу от летающих баскетболистов.

Почетными гостями соревнований станут звёзды спорта, представители государственных исполнительных органов и бизнес-элиты региона.

7 февраля пройдут игры ½ финала. Начало в 13.00

8 февраля состоятся игры за третье место и финалы. Начало в 12.00.

Начало церемонии награждения в 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей