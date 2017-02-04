«Псков-747» стал бронзовым призером турнира в Петербурге

Футбольный клуб «Псков-747» одержал победу в заключительном матче зимнего турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в игре за 3-е место подопечные главного тренера Игоря Васильева встречались с футболистами «Динамо-СПб-2». Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче на 55-й минуте забил в свои ворота капитан петербуржцев Дмитрий Ходаковский. Одержав победу, «Псков-747» завоевал бронзовые награды соревнований.

Отметим, что в финале турнира на призы полпреда президента РФ сегодня встретятся петербургские «Звезда» и СДЮСШОР «Зенит».

Главной неожиданностью соревнований стало неудачное выступление второй команды «Зенита» (главный тренер – Владислав Радимов), выступающей в ФНЛ. Фавориты турнира уступили сегодня в серии послематчевых пенальти «Юниору» в игре за 5-е место. Таким образом, «Зенит-2» занял лишь 6-е место при восьми участниках.

Источник: Псковская Лента Новостей