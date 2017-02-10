В Сенчитском бору сегодня состоится юбилейная гонка «Лыжня России-2017»

11 февраля в Сенчитском бору состоится юбилейная, 35-я лыжная гонка «Лыжня России-2017». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по физкультуре и спорту администрации города Великие Луки, гонка стартует в 12.00.

Для участников будет организовано несколько дистанций: мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе пробегут два километра, юноши и девушки 1999 года рождения и моложе – 5 километров, а для мужчин и женщин 1998 года рождения и старше предназначена дистанция в 10 километров.

Кроме того, в «Лыжне России» примут участие представители власти и другие высокие гости – для них предназначен участок лыжни длиной 2017 метров.

После проведения 35-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» будет организовано выполнение испытаний комплекса ГТО «Бег на лыжах».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск. 11 февраля с 09.30-11.00 будет проходить регистрация участников на месте проведения старта.

Как рассказали в комитете, все участники «Лыжни России» получат сувенирные лыжные шапочки и номера. На месте проведения мероприятий будет организована торговля и культурная программа.

Для участников соревнований, заявившихся заранее, будет организована доставка. Кроме того, непосредственно 11 февраля посетить «Лыжню России» можно, воспользовавшись общественным транспортом – автобусом № 105-к, который отправляется от ул. Дружбы в 07.50, 12.00 и 15.00. Время обратного отправления из Сенчит - 08.55, 13.15, 16.35.

Источник: Псковская Лента Новостей