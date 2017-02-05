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Псковские каратисты успешно выступили на первенстве СЗФО в Череповце

06.02.2017 14:18 ПЛН, Псков

3-5 февраля в Череповце прошел чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации Каратэ города Пскова Антон Потебня, в составе сборной области принимали участие 19 спортсменов города Пскова, воспитанники клуба  каратэ «Будокан «Атэми».

В турнире принимало участие более 750 участников из областей Северо-Западного Федерального округа, а также приглашенные команды. Соревнования прошли по правилам олимпийского вида спорта каратэ WKF в дисциплинах индивидуальное и командное кумите, индивидуальное ката и Ката-Группа.

1 место в Ката-Группе (категория 16-17 лет) заняли псковичи Максим Степанов, Олег Нестеренков и Владимир Сподынюк, в индивидуальном ката Максим Степанов стал третьим, в индивидуальном кумите (14-15 лет, 70 кг) «бронзу» взял Максим Иванов.

Первенство СЗФО являлось последним этапом отбора на финал Летней Спартакиады учащихся, которая пройдет в июле в городе Ростов-на-Дону. Максим Степанов обеспечил себе путевку в финал, где будет представлять Псковскую область в составе команды Федерального округа.

В рамках чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа по каратэ WKF прошли детские межрегиональные соревнования (категории 6-13 лет), в которых псковская команда также приняла участие. Первое место в катта - у Елизаветы Потебня, Полины Лопатиной и Алины Вепихович. Они завоевали второе командное место в кумите в категории 8-9 лет. Третье место в индивидуальном ката в категории 6-7 лет - у Ивана Шевчука, такого же результата в индивидуальном кумите в этой возрастной категории добились Иван Шевчук и Максим Зайцев.

В своих категориях, оставшись в шаге от пьедестала, четвертыми стали Елизавета Потебня, Даниил Минин и Даниил Гоша.

В рамках соревнований проходил аттестационный судейский семинар, в ходе которого увеличилось количество аттестованных судей по виду спорта в судейском корпусе Федерации Каратэ города Пскова: Михаил Шалыгин получил 2 судейскую категорию, Александр Кашуба, Владимир Сподынюк, Дмитрий Дьяков, Евгений Ермолов - 3 категорию.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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