В школах Псковской области стартовал самый массовый этап популярных всероссийских соревнований «Белая ладья»

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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир 9
|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Источник: Псковская Лента Новостей