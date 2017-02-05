В школах Псковской области стартовал самый массовый этап популярных всероссийских соревнований «Белая ладья»

В школах Псковской области стартовал самый массовый первый этап популярных всероссийских соревнований среди школьников «Белая ладья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Федерации шахмат, главными организаторами соревнований выступили государственное управление образования и комитет по физической культуре и спорту совместно с областной Федерацией шахмат. Положение подписали соответственно руководители этих организаций Александр Седунов, Иван Штылин и Дмитрий Шахов.

В первом этапе - турнире чемпионов школ - учащиеся образовательных учреждений городов Пскова и Великих Лук, районов области борются за звание сильнейшего в своем классе, а потом и в школе. По итогам данного этапа соревнований победители получат дипломы чемпионов школ среди классов, а лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах среди школьных команд.

Кульминацией событий станет областной этап, который пройдет в Пскове с 24 по 6 марта. В нем смогут принять участие только лучшие школьные команды по итогам отборочных соревнований в районах и городах. Эти команды и разыграют главный приз областного турнира «Белая ладья» - командный Кубок, дающий право на участие в финальных соревнованиях России. Команда-победительница областного этапа, в состав которой входят 3 мальчика и одна девочка 2003 года рождения и моложе, отправится на финал открытых Всероссийских соревнований, который пройдет со 1 по 9 июня в одном из комфортабельных пансионатов управления делами президента РФ на черноморском побережье в Краснодарском крае. С прошлого года к российским командам школьников активно подключились их сверстники из Китая, Армении, Израиля, Монголии, Белоруссии, Киргизии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Основными организаторами двух первых этапов соревнований являются областная федерация шахмат, администрации школ и органы управления муниципалитетов в сфере образования и спорта.

В конце 60-х годов прошлого века детский писатель Лев Кассиль и седьмой чемпион мира по шахматам Василий Смыслов создали в Москве детский шахматный клуб «Белая ладья». Соревнования на призы этого клуба быстро завоевали сердца московских школьников. Со временем турнир объединил миллионы юных поклонников этой игры по всей стране и стал столь же популярным среди детей Советского Союза, как турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».

За годы существования «Белая ладья» открыла немало имен талантливых шахматистов. Именно с «Белой ладьи» начинали свой спортивный путь многие чемпионы страны и мира. По словам председателя Оргкомитета соревнований в 2004 году Гарри Каспарова, «в свое время, именно «Белая ладья» была фундаментом той пирамиды отечественных шахмат, которая предопределила гегемонию наших гроссмейстеров на мировом уровне».

После распада СССР долгие 15 лет турниры на призы клуба «Белая ладья» не проводились. Возрождение после многолетнего перерыва этого турнира произошло лишь в 2004 году по инициативе ВДО «Спортивная Россия», Госкомспорта, Министерства образования и Российской шахматной федерации. В этот же год областная Федерация шахмат совместно с государственными органами управления образования и спорта восстановили и провели первые соревнования. В последующие годы, благодаря введению в 2008 году программы «шахматного всеобуча», где появился новый этап – турнир чемпионов школы, соревнования «Белая ладья» стали самыми массовыми турнирами среди школьников по шахматам в нашей области.

Источник: Псковская Лента Новостей