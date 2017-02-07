Психолог псковского СИЗО стала серебряным призером Кубка России по джиу-джитсу

Психолог психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко стала серебряным призером Кубка России по джиу-джитсу, который прошел в Рязани. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в соревнованиях приняли участие 400 бойцов из 39 регионов страны.

Татьяна Клименко представляла псковский клуб «Рубикон» и выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 62 кг. По правилам борьбы Татьяне пришлось провести четыре схватки, три из которых стали для нее победными.

В финальном поединке за первое место псковичка встретилась со спортсменкой из Рязани, уступив ей пьедестал почета и став в итоге второй.

Помимо того, что Татьяна Клименко стала серебряным призером Кубка России, она также выполнила норматив кандидата в мастера спорта по джиу-джитсу, став первой женщиной в Пскове, имеющей данное спортивное звание в этом виде борьбы.

Источник: Псковская Лента Новостей