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«Марафон Здоровья-2017» пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физической культуры и спорта

08.02.2017 16:40 ПЛН, Псков

Псковский Красный Крест завершил прием заявок на спортивный праздник-конкурс «Марафон Здоровья-2017», который пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физической культуры и спорта.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в конкурсе примут участие 10 команд из 6 районов Псковской области: «Кунья» от Центра внешкольной работы Куньинского района, «Экстрим» от Локнянской средней школы, «Усвяты» от Усвятской школы, «Удальцы» от Красногородской средней школы, «Антивирус» от школы №4 г. Опочка, «Юный динамовец» от Красногородской школы-интерната «Агрошкола», «Импульс» от Пустошкинского центра образования. Великие Луки будут представлять три команды: «Иммунитет» от школы №6, «Великолепная восьмерка» от школы №9 и «Молодая гвардия» от Кадетской школы.
 
В рамках «Марафона Здоровья-2017» командам предстоит соревноваться в различных спортивных эстафетах и интеллектуальных заданиях на Кубок Красного Креста. Полное положение конкурса можно посмотреть на сайте Псковского Красного Креста в разделе «Мероприятия» или по ссылке.
 
Такое мероприятие в этом году стало возможным благодаря социальному проекту «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» Псковского регионального отделения Красного Креста. Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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