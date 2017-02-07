Россию попросили отказаться от чемпионата мира по биатлону 2021 года

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться проводить чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента IBU и вице-президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

Чемпионат мира по биатлону должен пройти в Тюмени в 2021 году. В среду, 8 февраля, в Хохфильцене прошел внеочередной конгресс IBU.

«На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо», - сказал Майгуров.

Если Союз биатлонистов России не согласится отдать турнир, IBU отнимет это право в одностороннем порядке, сказал Майгуров. Место проведения чемпионата определят в 2018 году.

Как сообщает телеканал «Дождь», IBU опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что конгресс проголосовал против рассмотрения вопроса о лишении России проводить ЧМ. После этого исполнительный комитет должен предложить Союзу биатлонистов России отказаться от турнира.

Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен написал в твиттере, что на конгрессе IBU Тюмень лишат права провести ЧМ. Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов в разговоре с «Р-Спортом» назвал «бредом» эту информацию.

В январе исполнительный комитет Международного союза биатлонистов не нашел оснований для отстранения сборной России по биатлону от соревнований.

Поводом для предложения России отказаться от ЧМ стала последняя часть доклада о допинге в российском спорте. Ее представил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен. В докладе говорится о причастности российских спортсменов к «государственной допинговой программе». Среди них есть медалисты зимних Игр в Сочи. Сейчас в отношении семи российских биатлонистов проводится расследование.

В конце 2016 года Россия направила в Международный союз биатлонистов уведомление о том, что в 2017 году не будет проводить юниорский чемпионат мира. Турнир должен был состояться в городе Остров Псковской области. Также Россия отказалась проводить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Позже вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Союз биатлонистов России сам не отказывался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

После доклада WADA Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований, а также лишить страну всех международных турниров. Организации считают, что участвовать в международных соревнованиях могут только те российские спортсмены, которые прошли проверку и согласны выступать под нейтральным флагом.

Источник: Псковская Лента Новостей