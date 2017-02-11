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Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» в Пскове смогут посетить все желающие

Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» в Пскове смогут посетить все желающие

На хоккейный матч, в котором псковская хоккейная команда «Барсы» сразится с командой артистов «КомАР», смогут попасть все желающие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ледовом дворце,...11



Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» состоится сегодня в Пскове

12.02.2017 08:56 ПЛН, Псков

Хоккейный матч, в котором псковская хоккейная команда «Барсы» сразится с командой артистов «КомАР», состоится сегодня, 12 февраля, в Ледовом дворце. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ледовом дворце, вход на игру, которая запланирована на 16.00, будет свободным.

Встреча будет приурочена к Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Ожидается, что в составе «КомАра» сыграют продюсер Александр Морозов, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, музыкант Андрей Батурин, актеры Андрей Фролов и Владислав Шкляев, актеры из сериала «Молодежка» Николай Алексеев, Иван Мулин, Иван Дубровский и другие.

Отметим, что «Барсы» уже играли против «КомАра», и тогда 15 ноября 2015 года псковская команда любителей хоккея во главе с губернатором Андреем Турчаком одержала победу со счетом 5:1.

На этот раз 12 февраля Андрей Турчак также выйдет на лед. Кроме того, планируется, что почетным гостем и участником матча будет легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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