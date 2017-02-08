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Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества, состоится в Пскове

09.02.2017 15:54 ПЛН, Псков

24-25 февраля в Пскове состоится юношеский турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для участия в турнире приглашаются команды 2007-2008 годов рождения.
 
 
Турнир будет проходить в игровом зале спортивного комплекса «Электрон».
 
Команды-призеры по итогам турнира награждаются Кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Лучшие игроки в номинациях будут отмечены памятными призами.
 
Контактный телефон: 8-911-361-11-29 (Герман Владимирович Кравченко).

Источник: Псковская Лента Новостей



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