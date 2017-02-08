Первый день чемпионата мира по биатлону принес России бронзу

Сборная России по биатлону в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина выиграла бронзовую медаль в смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает «МатчТВ».

Ольга Подчуфарова обошлась без промахов на двух огневых рубежах, однако после пятого километра дистанции она начала фатально проигрывать по скорости. Преодолев контрольную отсечку после второй стрельбы шестой, отправить в гонку Татьяну Акимову она смогла лишь 14-й в 36 секундах позади от Италии и Норвегии, захвативших лидерство.

Вторая участница российского квартета смогла сократить несколько секунд ходом, а также отстрелять всего лишь с использованием одного дополнительного патрона. Отставание Татьяны Акимовой после четвертого по счету рубежа составляло всего 11 секунд. Она шла на четвертой позиции, но к финишу этапу пропустила вперед Кайсу Мякяряйнен и финишировала пятой, отправив Александра Логинова в 22 секундах позади Германии, Франции и Италии. Норвежская команда «усилиями» Тирил Экхофф, пробежавшей штрафной круг, откатилась на девятое место.

Алесандр Логинов на стойке чуть не отправился на штрафной круг. В итоге отставание увеличилось до 47 секунд на финише третьего этапа, однако Россия продолжила держаться в пятерке лучших бок о бок с Францией и Чехией. Немцы вырвались в единоличные лидеры, итальянцы удерживали вторую позицию.

Антон Шипулин и Мартен Фуркад синхронно и безошибочно отстреляли на огневых рубежах и разыграли серебро и бронзу на финише. Победа осталась за Германией.

Источник: Псковская Лента Новостей