Под Островом стартуют Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров

Сегодня, 11 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района Псковской области стартуют Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области - отборочные соревнований к первенству мира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, официальная церемония открытия состоится сразу после окончания второй гонки дня – ориентировочно в 15.30.

Предполагается, что в церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.

Первая гонка соревнований назначена на 11 февраля. Юниоры преодолеют дистанцию в 15 км, юниорки - 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юниоров и 7,5 км для юниорок. В соответствии с правилами соревнований время гонок определит судейская коллегия накануне дня старта.

Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен - мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников.

Вход на соревнования, который пройдут на базе «Юность» с 10 по 14 февраля, будет свободным.

Источник: Псковская Лента Новостей