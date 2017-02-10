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Под Островом стартуют Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров

11.02.2017 09:33 ПЛН, Псков

Сегодня, 11 февраля, на базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района Псковской области стартуют Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области - отборочные соревнований к первенству мира. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, официальная церемония открытия состоится сразу после окончания второй гонки дня – ориентировочно в 15.30.
 
 
Предполагается, что в церемонии открытия примет участие вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов.
 
Первая гонка соревнований назначена на 11 февраля. Юниоры преодолеют дистанцию в 15 км, юниорки - 12,5 км. 13 и 14 февраля пройдут гонки-спринт на 10 км для юниоров и 7,5 км для юниорок. В соответствии с правилами соревнований время гонок определит судейская коллегия накануне дня старта.
 
Псковскую область на всероссийских соревнованиях по биатлону под Островом будет представлять один спортсмен - мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников. 
 
Вход на соревнования, который пройдут на базе «Юность» с 10 по 14 февраля, будет свободным. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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