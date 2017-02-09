Интерактивные площадки будут работать в рамках киберфестиваля в Пскове

Интерактивные площадки будут работать в рамках киберфестиваля «Кубок Ростелекома», который пройдет 25 февраля в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия. Молодежный турнир проводится с целью военно-патриотического воспитания молодежи, знакомства молодежи со службой в вооруженных силах в игровой форме, популяризации молодежных культур, компьютерного спорта и новинок цифровых услуг связи.

Мероприятие соберет любителей игровой индустрии и кибер-соревнований Псковской области, а также гостей из Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Организаторами фестиваля выступает ПАО «Ростелеком», «Федерация компьютерного спорта Псковской области», СРП «Простория», при поддержке Управления культуры администрации г. Пскова и компании GIGABYTE.

На киберфестивале спортсмены будут соревноваться в популярных игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, World of tanks и Dance Central . Общий призовой фонд фестиваля составит более 50 тыс. рублей.

«Турниры по компьютерному спорту в Пскове уже превратились из обычных соревнований в настоящий фестиваль молодежных культур. Турнир дает возможность молодежи продемонстрировать свои навыки, самоутвердиться, порадовав результатами не только себя, но и друзей и близких. Каждый раз мы ставим себе новую планку и стараемся улучшать мероприятие не только в количественном плане, но и в качестве проведения. В этом году на киберфестивале "Кубок Ростелекома" для всех участников и зрителей мы готовим интересную программу, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе», – отметил руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Василий Демидов.

На мероприятии компания «Ростелеком» организует интерактивную демо-зону, в которой посетители смогут протестировать услугу «Интерактивное телевидение». Все, кто подаст заявки на подключение услуг связи Компании в день проведения фестиваля, получат сувениры от компании «Ростелеком». Также все желающие могут поиграть на приставках PlayStation 4 и X-box One.

В рамках киберфестиваля будет организована выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов военно-исторического музея г. Острова, а также экспозиция современной военной техники, знакомство с которой проведут специалисты 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Также для зрителей и гостей турнира, помимо трансляций виртуальных сражений, будет работать множество интерактивных площадок: игровая зона, настольные и интеллектуальные игры. Участников и зрителей турнира ждёт впечатляющее зрелище: конкурс авторских костюмов по мотивам фильмов, видеоигр и комиксов «Косплей» от сообщества «ПАФ».

Официальное открытие киберфестиваля «Кубок Ростелекома» состоится 25 февраля в 13.00 в спортивно развлекательный комплекс «Простория» по адресу: г. Псков, Иркутский переулок д.2. Вход бесплатный.

С подробной программой киберфестиваля можно ознакомиться в официальной группе: https://vk.com/cuprostelecom.

Источник: Псковская Лента Новостей