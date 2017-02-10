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Норвежский биатлонист Бе назвал Фуркада истеричкой

10.02.2017 20:08 ПЛН, Псков

Норвежский биатлонист Тарьей Бе раскритиковал поведение француза Мартена Фуркада на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира, назвав его с истеричкой. Слова спортсмена приводит NRK.
 
«На церемонии награждения была истерика. Но главной истеричкой был Фуркад. Разногласия можно обсудить между собой. Но когда тебя награждают золотой, серебряной или бронзовой медалью, то ты должен показать свои манеры», - посчитал Бе.
 
Как пишет «Лента.ру», смешанная эстафета, состоявшаяся в четверг, 10 февраля, стала первой гонкой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Победу одержала сборная Германии, второе место у Франции, третье - у россиян. Во время передачи эстафеты на последнем этапе россиянин Александр Логинов упал после контакта с Фуркадом.
 
По мнению пострадавшего и Антона Шипулина, француз намеренно подрезал спортсмена. После этого биатлонисты сборной России отказались пожимать оппоненту руку на церемонии награждения. Фуркад в знак протеста покинул пьедестал.
 
На пресс-конференции Шипулин отметил, что потерял уважение к французу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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