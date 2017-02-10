Для устранения конфликта сборная России по биатлону пригласит на чай французскую команду

Сборная России по биатлону планирует пригласить в гости французскую команду для того, чтобы за общим столом устранить конфликтную ситуацию, которая сложилась между лидерами команд Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом, сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович, пишет «Газета.Ru».

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почета, на который вскоре вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются», - цитирует Касперовича ТАСС.

«Тренерам нальем водки», - пошутил специалист.

Источник: Псковская Лента Новостей