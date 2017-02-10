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Псковичи вышли в финал первенства Северо-Западного федерального округа по боксу

11.02.2017 10:28 ПЛН, Псков

10 февраля состоялись поединки за выход в финал первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 гг. р., которое проходит в Пскове.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по физической культуре и спорту, победу одержали и вышли в финал соревнований: Артур Кулаков (50 кг, Псков), Александр Кальницкий (52 кг, Псков), Никита Сергеев (54 кг, Псков), Дмитрий Дмитриев (63 кг, Псков), Савелий Юринов (66 кг, Пустошка).
 
 
Финалы первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 2001-2002 гг. р. состоятся 12 февраля.
 
 
Сегодня, 11 февраля, пройдут финальные поединки чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди девушек, юниорок и женщин. Псковскую область будут представлять Татьяна Козырева в 48 кг и Виктория Яковлева в 60 кг.
 
 
Соревнования проходят в спортивном зале Псковского Агротехнического колледжа. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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