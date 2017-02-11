Более сотни спортсменов принимают участие в XVI турнире по дзюдо памяти Сергея Самойлова в Пскове

Сегодня, 11 февраля, в Пскове стартовал XVI турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова, среди юношей 2003 - 2006 годов рождения и моложе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», соревнования проходят в социально-экономическом лицее №21, который носит имя Героя.

В турнире принимают участие более 100 борцов из Пскова, Себежа, Дно и Псковского района. Среди них победители первенства области, международных турниров в Эстонии и Латвии. Организаторами соревнований выступают Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Социально-экономический лицей № 21 и спортивный центр «Бригантина».

Спортсменов приветствовал глава города Пскова Иван Цецерский: «Участвуя в сегодняшних соревнованиях, вы соприкасаетесь с одним из легендарных воинов Псковской земли - старшим лейтенантом Сергеем Самойловым. Бойцы на поле сражения, как и вы на татами, проявляют мужество и стойкость». Он также выразил слова признательности родителям спортсменов и маме Героя Татьяне Самойловой.

Депутат Псковской городской Думы по округу № 11 Григорий Стороненков поблагодарил организаторов соревнований за большую патриотическую работу и пропаганду физкультуры и спорта. «Участники состязаний будут сравнивать себя с Сергеем Самойловым и задавать себе вопрос: все ли я сделал для победы?» - отметил депутат.

Председатель Городского совета ветеранов войны и труда Виктор Гаврилов пожелал ребятам, продолжая дело героя-земляка, совершать свои ежедневные маленькие подвиги: не прогуливать уроки, прислушиваться к старшим и защищать беспомощных.

С напутствием к спортсменам также обратился представитель воинской части 64044, чемпион мира по боксу Андрей Богданов.

«Для того, кого уже нет, счастье - когда его помнят. Сергею было всего 23 года, но я вижу, что он оставил глубокий след на земле», - сказала Татьяна Самойлова, подчеркнув, что каждый год на турнире ребята проявляют большую волю к победе.

В течение дня пройдут поединки, по итогам которых определят 21 победителя. По традиции, сильнейшим спортсменам будут вручены грамоты и сладкие подарки от матери Героя.

Напомним, 21 февраля 2000 года в районе Харсеноя (Чечня) в неравном бою псковских спецназовцев с террористами погиб 23 -летний старший лейтенант Самойлов Сергей - выпускник школы № 21 Пскова. Спецназовцы удерживали господствующую высоту на горном плато в Аргунском ущелье. В бою Сергей Самойлов был ранен, но продолжал командовать из окопа. Когда в окоп влетела граната, он заслонил своим телом двух солдат, пытаясь их спасти. В той схватке погибли еще 24 солдата и сержанта соединения. На поле боя остались лежать 70 боевиков.

Источник: Псковская Лента Новостей