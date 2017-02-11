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В Псковской области стартовал заключительный отборочный этап к чемпионату мира по биатлону среди юниоров

11.02.2017 14:17 ПЛН, Псков

Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области стартовали в субботу, 11 февраля, в Острове, на базе лыжно-биатлонного центра «Юность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, эти старты являются заключительным отборочным этапом к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии.
 
 
Среди зрителей присутствует губернатор региона Андрей Турчак.
 
«Зрители имеют уникальную возможность увидеть будущих претендентов на медаль чемпионата мира», - сказал перед началом соревнований руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.
 
На соревнования в Остров приехали порядка 100 сильнейших спортсменов из 12-ти российских городов. Псковскую область представляет мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Станочников. Он - единственный спортсмен региона, который вошел в предварительный список участников сборной России.
 
Сегодня спортсменки-юниорки участвуют в гонке на 12,5 км, юниоры преодолеют 15 км. 13 и 14 февраля состоится спринт юниорок на дистанции 7,5 км и юниоров - на 10 км. Всего в рамках Всероссийских соревнований будет организовано шесть гонок. После стартов пройдет награждение победителей и призеров.
 
Также по результатам соревнований будет названы имена биатлонистов сборной России (шесть юниорок и столько же юниоров), которые примут участие в чемпионате мира в Словакии.
 
Отметим, стартовавшее первенство - первое крупное спортивное мероприятие, проводимое в «Юности» за последние два года. В рамках подготовки к соревнованиям за счет бюджета и внебюджетных источников была проведена серьезная работа по совершенствованию инфраструктуры спортивной базы: приобретены снежные пушки и снегоуплотнительная техника, построена оружейная комната и медиацентр. Союз биатлонистов России выделил средства на замену механических мишеней на электронные. Претерпела изменения и сама биатлонная трасса. Здесь полностью реконструирован первый туннель и построен второй, перенесен и выровнен штрафной круг, реконструирован финишный подъем, произведена замена трибун.
 
Организаторами Всероссийских соревнований выступили Союз биатлонистов России, администрация Псковской области и администрация Островского района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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