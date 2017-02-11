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Псковский теннисист выиграл международный турнир в Белгороде

11.02.2017 15:28 ПЛН, Псков

Международный теннисный турнир - Кубок губернатора прошел на базе Белгородской академии тенниса с 6 по 10 февраля с участием псковичей.  Как пишет «Бел.Ру», помимо традиционных гостей из Украины и Белоруссии Белгород принимал еще итальянских и латвийских теннисистов. Соревнования 2-й категории (до 16 лет) входят в календарь Европейской ассоциации. 
 
По регламенту в каждой сетке в одиночном разряде по 32 участника – 20 человек, которые попали напрямую по рейтингу, четыре специально приглашенных организаторами или Федерацией тенниса и по восемь человек, которые прошли отборочные соревнования. В парном разряде изначально было запланировано по 16 пар, но на деле получилось немного меньше.
 
Финальные матчи, несмотря на юный возраст участников, по накалу страстей ни в чём не уступали тому же чемпионату в Уимблдоне или открытым кубкам. Например, финал у одиночек, в котором боролась белгородка Полина Козырева против москвички Марии Шушариной, продлился три часа. Победа осталась за хозяевами – Полина выиграла у соперницы со счетом 2-6, 6-4, 7-6 (3). 
 
У юношей одиночников победу увез теннисист из Пскова Егор Новиков, выиграв у Александра Мягкова из Сергиева Посада. 
 
В женских парах победу одержали Алина Лебедева (Москва) и Анастасия Захарова (Волгоград), а в мужских Артем Матус и Евгений Филиппов из Москвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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