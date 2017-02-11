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Андрей Турчак пожелал удачи всем участникам Всероссийских соревнований по биатлону под Островом

11.02.2017 15:20 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вместе с членами комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи осмотрели обновленную инфраструктуру лыжно-биатлонного центра «Юность», где сегодня стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области - заключительный отборочный этап соревнований к чемпионату мира.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, официальные лица посетили оружейную комнату, медиацентр, выход спортсменов на огневой рубеж. Глава региона пообщался с организаторами соревнований, представителями команд, с тренерами. Андрей Турчак пожелал удачи всем участникам спортивных состязаний и отметил, что «трассу в Острове готовили не зря». «Она соответствует мировым стандартам», - констатировал губернатор.
 
Он также отметил подготовку псковского спортсмена Дмитрий Станочникова. «Наш спортсмен показывает хорошее время», - добавил Андрей Турчак. Зрители первенства тоже горячо поддерживают псковского биатлониста, который выступает под номером 21.

Источник: Псковская Лента Новостей



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