Сегодня: Суббота, 11 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» в Пскове смогут посетить все желающие

Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» в Пскове смогут посетить все желающие

На хоккейный матч, в котором псковская хоккейная команда «Барсы» сразится с командой артистов «КомАР», смогут попасть все желающие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Ледовом дворце,...11



Псковские гребцы завоевали медали всероссийских соревнований

11.02.2017 16:12 ПЛН, Псков

Спортсмены отделения гребного спорта Центра спортивной подготовки приняли участие во Всероссийских соревнованиях по гребле индор (на гребных тренажерах). 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, в чемпионате России серебряную медаль завоевал мастер спорта международного класса Павел Сорин. В первенстве России кандидат в мастера спорта Александр Матвеев стал третьим.
 
Тренируют спортсменов Сергей Матвеев и Алексей Простак.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28