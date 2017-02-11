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Стало известно расписание занятости Ледовой арены в Пскове на следующей неделе

11.02.2017 17:11 ПЛН, Псков

Опубликовано расписание занятости Ледовой арены в Пскове на следующей неделе:

13 февраля, понедельник

06:00-07:00 –тренировка ХК «Дружина»/ХК «Штурм»

07:15-08:15 –тренировка ХК «Барсы»

08:30-09:30 –секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

09:45-11:15 –секция фигурн. катания  СОГ-2, СОГ-1 ,СОГ-1 ( Робина М.М., Цветкова О.Д.)

Первенство Псковской области по хоккею «Золотая шайба 2017» среди детских команд 2004-2005г.р.

11:30-12:30 – «Торнадо» Псков – «Рубеж» Печоры

12:30-13:30 –«Экспресс» В.Луки - Новоржев

13:45-14:30 –секция фигурн. кат.  НП-2, НП-1(Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

14:30-15:30 –секция фигурного катания ТГ-1/2(Хрипкова А.А.Цветкова О.Д.)

15:30-16:30–«Рубеж» Печоры – «Экспресс» В.Луки

16:45-17:45 –Новоржев – «Торнадо» Псков

17:45-18:45– Новоржев – «Рубеж» Печоры

19:00:20:15– секция хоккея СОГ-3, СОГ-4 (Ваганов Н.Н., Базилевских Е.И.)

20:30-21:30 –тренировка ХК «Ветераны»

21:45-22:45 - тренировка ХК «Звезда»

23:00-00:00 –тренировка ХК «Штурм»

00:15-01:15 –тренировка ХК «Гвардия»

 

14 февраля, вторник

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:30 –технический перерыв

Первенство Псковской области по хоккею «Золотая шайба 2017» среди детских команд 2004-2005г.р.

08:45-09:45 –«Торнадо» Псков – «Экспресс» В.Луки  

10:00-11:00– секция фигурн. кат. ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.,Цветкова О.Д.)

11:00-11:45 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:00-13:00 –секция фигурн.кат. ТГ-1 (Цветкова О.Д.)     

13:15-14:15 - секция хоккея СОГ-3 (Ваганов Н.Н.)            

14:30-15:30 –секция хоккея НП-3 + вратари (Пошелюк Д.Ф.)

15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов Л.С.)

17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.).

19:00-20:00 – секция фигурн. кат. ТГ1/2, НП3(Хрипкова А.А., Робина М.М.)

20:15-21:15 – тренировка ХК«Легион»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Родина»-«Плесков»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»

 

15 февраля, среда

06:30-07:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»

07:45-08:45 – технический перерыв

09:00-10:00 – секция хоккея НП-1/1 (Пузанов О.В.)

10:15-11:00 – секция фигурн.кат. ТГ-1/1, ТГ-2(Хрипкова А.А.. Цветкова О.Д.)

11:00-12:15 – секция фигурн.кат. СОГ-2 (Робина М.М.)

12:30-13:30 –аренда льда /индивид.занятия с тренером

13:45-14:30 – секция фигурн.кат. НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:30-15:30 – секция фигурн.кат.я   ТГ-2,ТГ-1(Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-16:45– секция хоккея СОГ-3(Ваганов Н.Н.)

17:00-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий О.В.)

18:45-20:15 – секция хоккея НП-3,ТГ-3 (Пошелюк Д.Ф., Автомов Л.С.)

20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»

21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»

23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»

00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»

 

16 февраля, четверг

06:30-07:30 –тренировка ХК «Евро-Керамика»

07:30-08:30 –технический перерыв

08:45-10:00 – секция хоккея НП-1(Пузанов О.В.)

10:15-11:15 –секция фигурн. кат.  ТГ-1/1,ТГ-2 (Хрипкова А.А.. Цветкова ОД.)

11:30-12:30 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов Л.С., Виолентий Д.О.)

12:45-13:45 –массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

14:00-14:45 –секция фигурного катания НП-2 (Хрипкова А.А.)

14:45-15:30   секция фигурн. кат.  ТГ-2,ТГ-1 (Хрипкова А.А., Цветкова О.Д.)

15:45-17:00 –секция хоккея  НП-3+ вратари  (Пошелюк Д.Ф.)

17:15-18:30 –секция хоккея  ТГ-1(Виолентий О.В.)

18:45-20:00 –секция фигурн. кат.ТГ-1/2, НП-3 (Хрипкова А.А., Робина М.М.)

Фестиваль Н.Х.Л.

20:15-21:30 –«Звезда»-«Гвардия»

21:45-22:45 –тренировка ХК «Красный город»

23:00-00:00 –тренировка ХК «АвтоФаворит»

 

17 февраля, пятница

06:30-07:30 –тренировка ХК «Барсы»

07:30-08:00 –технический перерыв

Кубок Псковской обл.- 2 этап кубка Северо-Запада России по фигурному катанию

08:00-08:30 – юный фигурист, мальчики + 3 юношеский разряд, мальчики

08:30-09:55 – 1 юношеский разряд, девочки 2007г.р. и младше

09:55-10:50 – 1 юношеский разряд, девочки 2006г.р. и старше

10:50-11:15 – 1 юношеский разряд, юноши

11:30-13:00 – 2 юношеский разряд, девочки 2008г.р. и младше

13:00-14:25 -  2 юношеский разряд, девочки2007г.р. и старше

14:40-17:10 – 3 юношеский разряд, девочки 2009г.р. и младше

17:10-18:20–  3 юношеский разряд, девочки 2008г.р. и старше

18:20-20:00 -  юный фигурист, девочки

20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»   

21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»

22:45-23:45 – тренировка ХК «Ганза»

00:00-01:00 –тренировка ХК «Звезда»

 

18 февраля, суббота

06:45-07:45 – тренировка ХК «Дружина»

Кубок Псковской обл. - 2 этап кубка Северо-Запада России по фигурному катанию

08:00-11:00 – 2 спортивный разряд, юноши короткая программа + 2 спортивный разряд, девушки короткая программа (тех.перерыв внутри разряда)

11:15-14:30– 1 спортивный разряд, девушки + юноши короткая программа

14:45-17:15– КМС, девушки короткая программа

17:15-18:15 – КМС, юноши короткая программа

18:30-19:30 –массовое катание

Чемпионат области по хоккею

19:45-20:45 –«Красный город» - «Барсы»

21:00-22:00 – «Звезда» - «Легион»

22:15-23:45 – массовое катание (ночная дискотека 1час 30 мин. по цене 1часа)

 

19 февраля, воскресенье

06:45-07:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)

Кубок Псковской области – 2 этап кубка Северо-Запада  России по фигурному катанию

08:00-11:00 –2 спортивный разряд, юноши произвольная программа + 2 спортивный разряд, девушки произвольная программа

11:15-15:15 – 1 спортивный разряд, девушки и юноши произвольная программа

15:30-18:30 –КМС, девушки произвольная программа

18:45-20:00 – КМС, юноши произвольная программа

Чемпионат области по хоккею

20:15-21-15 – «Порхов» - «Старт»

Фестиваль Н.Х.Л.

21:30-22:45 – «Псков» - «Родина»

23:00-00:00  - тренировка ХК «АвтоФаворит»

00:15-01:15–  тренировка ХК «Сталь»

Источник: Псковская Лента Новостей



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