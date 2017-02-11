Андрей Турчак пожелал участникам всероссийских соревнований по биатлону под Островом показать свои лучшие стороны

На базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» Псковской области в субботу, 11 февраля, состоялась торжественная церемония открытия заключительного отборочного этапа всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров к чемпионату мира. С этим событием сильнейших спортсменов страны от себя лично и от администрации Псковской области поздравил губернатор региона Андрей Турчак.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, он поприветствовал спортсменов и гостей на древней гостеприимной псковской земле и подчеркнул, что для региона принимать соревнования такого уровня - большая честь. Губернатор Андрей Турчак пожелал участникам первенства честных и чистых побед, показать свои лучшие стороны.

Отдельно глава региона поблагодарил спонсоров, оказавших большое содействие в реконструкции базы «Юность»: руководство компании «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и другие псковские компании.

Отдельные слова признательности Андрей Турчак высказал в адрес вице-президента Союза биатлонистов России Вадима Мелихова за поддержку инициативы региона принять у себя соревнования такого высокого уровня.

Вице-президент СБР Вадим Мелехов в свою очередь сказал: «Все возвращается. Этот комплекс внес большой вклад в историю российского спорта. Здесь проходила подготовка олимпийцев, и база вновь принимает вас. Оргкомитетом, партнерами сделано все, чтобы создать максимально комфортные условия для проведения соревнований. А гостеприимство псковской земли вы уже могли оценить». Он также пожелал всем биатлонистам удачи, а зрителям хорошего настроения.

После заездов состоялось награждение победителей и призеров. Дипломы, призы спортсменам вручили от администрации Псковской области, ООО «Лукойл Северо-Западнефтепродукт» и Союза биатлонистов России. Кроме того, от генерального спонсора соревнований всем участникам первенства будут вручены специальные сувениры.

Напомним, с 9 по 15 февраля в Псковской области проходят всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области. Эти старты являются заключительным отборочным этапом к чемпионату мира среди юниоров, который пройдет в конце февраля-начале марта в Словакии. В соревнованиях принимают участие более 100 российских спортсменов.

Источник: Псковская Лента Новостей