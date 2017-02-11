В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО

11 февраля на спортивной базе «Юность» в Островском районе стартовали Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров на призы губернатора Псковской области, которые позиционируются как отборочные к первенству мира под названием «Больших и радостных побед».

ФОТОРЕПОРТАЖ Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в первый день соревнований прошли две гонки. Юниорки состязались на лыжной трассе длиной 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, юниоры преодолевали дистанцию 15 км.

Среди 29 биатлонисток лучшее время показала участница под стартовым номером №21, 1997 г.р., мастер спорта Полина Шевнина, представляющая Свердловскую область. Второй результат у мастера спорта 1996 г.р., из ХМАО-Югра Кристины Резцовой, на третьем месте оказалась мастер спорта 1996 г.р., также выступающая за команду ХМАО-Югра Людмила Улыбина.

В гонке среди юниоров, где за медали боролся 31 биатлонист, победил участник под стартовым номером № 17, мастер спорта 1997 г.р., Василий Томшин, выступающий за команду Свердловской области. На втором месте - кандидат в мастера спорта 1997 г.р., представляющий Удмуртскую Республику Никинта Лобастов, третье место занял мастер спорта 1997 г.р., из Тюменской области Вячеслав Малеев, являющийся членом сборной команды РФ.

Отметим, что Псковскую область на соревнованиях представлял спортсмен под стартовым номером № 21 Дмитрий Становченков, который, к сожалению, не вошел в медальный зачет.

Сразу после окончания гонок и подведения результатов состоялась цветочная церемония награждения победителей и призеров, парад участников и торжественное открытие соревнований.

Слово для открытия состязаний было предоставлено губернатору Псковской области Андрею Турчаку, который с большим вниманием следил за ходом юниорской гонки, а также вице-президенту Союза биатлонистов России Вадиму Мелехову и представителям основных спонсоров соревнований.

Напомним, что следующие гонки в рамках Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области начнутся 13 февраля в 11.00.

Источник: Псковская Лента Новостей