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Сборная России досрочно стала победителем хоккейного Евротура

12.02.2017 16:20 ПЛН, Псков

Сборная России благодаря победе над командой Чехии в заключительном матче Шведских хоккейных игр досрочно стала победителем Евротура, сообщает ТАСС.

Благодаря успеху в воскресенье в матче с чехами (4:2) россияне набрали в общем зачете 24 очка. Это сделало их недосягаемыми для ближайшего преследователя - команды Чехии, у которой в активе 12 очков. Также они стали победителями Шведских хоккейных игр.

Евротур проводится с сезона-1996/97. В турнире принимают участие четыре сборные - России, Швеции, Финляндии и Чехии (при этом несколько раз в этапах Евротура участвовали команды Словакии и Канады, сборная которой была составлена в основном из хоккеистов, выступающих в Европе и в студенческих лигах). Турнир состоит из четырех этапов - финского, российского, шведского и чешского, на каждом из которых команды проводят по матчу друг против друга. Кроме этого, периодически соперники проводили друг с другом спаренные матчи также в рамках Евротура.

Чаще всего Евротур выигрывала сборная Финляндии - восемь раз. В активе российской команды семь побед (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2016/17). Шведы выигрывали турнир четыре раза, а чехи - дважды.

Российские хоккеисты в нынешнем сезоне выиграли уже два этапа Евротура из четырех. Подопечные Олега Знарка одержали победу во всех матчах на первом этапе - Кубке Карьяла в Хельсинки в ноябре прошлого года. На Кубке Первого канала в декабре россияне заняли второе место.

Сборная России впервые победила в Евротуре под руководством Знарка, который возглавляет команду с марта 2014 года. Заключительный этап Евротура, Чешские хоккейные игры, пройдет 27-30 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей



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