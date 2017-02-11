Счет в игре между командами «Барсы» и «КомАр» открыл губернатор Андрей Турчак

В Ледовом дворце Пскова начался хоккейный матч с участием псковской команды «Барсы» и командой артистов «КомАР», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Встреча приурочена к Всероссийскому дню зимних видов спорта.

Губернатор Псковской области, капитан команды «Барсы» Андрей Турчак отметил, что зимние виды спорта набирают в Псковской области популярность, и напомнил, что накануне на базе «Юность» в Островском районе стартовал чемпионат России по биатлону среди юношей и юниоров, который является отборочным этапом чемпионата мира по биатлону.

«Мы сохраняем традиции, и сегодня здесь состоится товарищеский матч со старыми друзьями из Москвы. Я уверен, что мы сможем доставить удовольствие зрителям и показать красивый хоккей. Хоккей - это то, что нас объединяет», - сказал Андрей Турчак и пожелал болельщикам интересной и захватывающей игры.

В свою очередь продюсер, актер, капитан команды артистов «КомАр» Александр Морозов подчеркнул, что для игроков его сборной - огромная честь быть в такой день в Пскове. «Мы всегда готовы приехать к вам в гости. А сегодня пусть победит дружба», - заключил он.

К присутствующим в Ледовом дворце обратился и председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаил Дегтярев. Вместе со своими коллегами он прибыл в Псковскую область по случаю открытия Всероссийских соревнований по биатлону в Острове, а также для проведения выездного заседания комитета Госдумы, которое состоится на базе «Юность» в понедельник, 13 февраля.

От себя лично и своих коллег Михаил Дегтярев поблагодарил руководство Псковской области за приглашение и отметил, что в последние годы в регионе многое делается для спорта. «То, что губернатор бережет свою команду и ведет ее в бой, это здорово. Только личным примером можно добиться успехов в физической культуре и спорте», - добавил депутат Госдумы.

В составе «КомАра» на лед вышли продюсер Александр Морозов, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, музыкант Андрей Батурин, актеры Андрей Фролов и Владислав Шкляев, актер из сериала «Молодежка» Николай Алексеев и другие.

Сборную команду Псковской области «Барсы» возглавляет губернатор Андрей Турчак. В состав команды входят представители органов исполнительной власти региона, ветераны хоккея.

Михаил Дегтярев, а также Почетный гражданин города Пскова, тренер первой псковской хоккейной команды «Спартак» Анатолий Васильев разыграли первую шайбу матча. Первую шайбу в ворота гостей на второй минуте игры забросил Андрей Турчак.

Напомним, что «Барсы» уже играли против «КомАра» 15 ноября 2015 года, тогда псковская команда любителей хоккея во главе с губернатором Андреем Турчаком одержала победу со счетом 5:1.

Источник: Псковская Лента Новостей