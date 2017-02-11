Псковские «Барсы» и команда артистов «КомАР» сыграли вничью

Товарищеский хоккейный матч между командой Псковской области «Барсы» и командой артистов «КомАР» в воскресенье, 12 февраля, в Ледовом дворце в Пскове закончился ничьей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате слаженной командной игры хоккеисты сборной команды Псковской области смогли забросить 7 шайб в ворота противника, соперники поразили ворота «Барсов» такое же количество раз.

На счету губернатора Псковской области, капитана команды «Барсы» Андрея Турчака две забитых шайбы и одна голевая передача.

Фото из Instagram пресс-секретаря губернатора Оксаны Ширан

Спортивное мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню зимних видов спорта, который проходит в честь очередной годовщины со дня открытия Олимпийских игр в Сочи.

В составе «КомАра» на лед вышли продюсер Александр Морозов, музыкант Андрей Батурин, актеры Андрей Фролов и Владислав Шкляев, актер из сериала «Молодежка» Николай Алексеев и другие.

Сборную команду Псковской области «Барсы» возглавил губернатор Андрей Турчак. В состав команды вошли заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков, бывший вице-губернатор Геннадий Безлобенко, ветераны псковского хоккея.

Напомним, что «Барсы» уже играли против «КомАра» 15 ноября 2015 года, тогда псковская команда любителей хоккея во главе с губернатором Андреем Турчаком одержала победу со счетом 5:1.

Источник: Псковская Лента Новостей