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13-кратная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова пообщалась с воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области

12.02.2017 20:34 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова провела в Пскове круглый стол с участием спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Встреча прошла в воскресенье, 12 февраля, в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Прославленная спортсменка пообщалась с воспитанниками Центра спортивной подготовки, рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в жизни, а также о своих многочисленных победах в спортивной жизни. В свою очередь псковские спортсмены поделились с Римой Баталовой и своими достижениями.

Затем Рима Баталова вручила удостоверение мастера спорта и значок мастера спорта России чемпионке России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александре Васильевой. Свою награду спортсменка завоевала в 2016 году.

Кроме того, Рима Баталова, а также другие депутаты Госдумы побывали в спортивном комплексе «Олимп» («двойка»). Гости осмотрели бассейн, малый спортивный зал и помещения для будущего физкультурного диспансера. А в большом универсальном спортивном зале застали тренировку по футболу. Законодатели пообщались с юными футболистами и пожелали им успехов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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